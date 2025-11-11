La Cuchilla se alista para elecciones de comisariado ejidal en diciembre

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con miras a la próxima renovación del comisariado ejidal en el Ejido La Cuchilla, se han comenzado a conformar las planillas que participarán en la asamblea programada para el primer domingo de diciembre.

Entre ellas, destaca la planilla encabezada por el ciudadano Leonel Gómez Camacho, quien confirmó que su equipo ya se encuentra completamente integrado y listo para contender.

Gómez Camacho señaló que su participación responde a una invitación expresa de los ejidatarios, quienes lo alentaron a formar parte activa del proceso.

"La intención es cumplir con nuestro deber al formar parte de dicho ejido, esperando resultar favorecidos con el voto de los compañeros y compañeras", expresó durante una entrevista realizada en el recinto oficial del ejido.

La asamblea ejidal, que se celebrará en el lugar habitual de reuniones, será el espacio donde los integrantes del ejido decidirán quién asumirá la responsabilidad de representar a la comunidad rural durante el próximo periodo.

La convocatoria ha generado expectativa entre los habitantes, quienes ven en este proceso una oportunidad de fortalecer la organización comunitaria.

La planilla de Gómez Camacho está conformada por Carlos Gómez como tesorero; Guadalupe Benites como secretario; Jesús Benítez como consejero de vigilancia; Luis Orosco como suplente de comisariado; y el propio Leonel Gómez Camacho como Presidente Comisario.

Todos ellos han manifestado su compromiso con el desarrollo del ejido y la transparencia en la gestión.

Con el cierre de la integración de esta planilla, se espera que en los próximos días otras propuestas comiencen a definirse, dando paso a una contienda democrática que refleje el interés y la participación activa de los ejidatarios en la toma de decisiones que afectan directamente a su comunidad.