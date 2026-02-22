Accidente en Monclova: motociclista herido tras maniobra evasiva

MONCLOVA, COAH- Con una profunda herida en la cabeza terminó un motociclista la mañana de este sábado, luego de derrapar sobre la avenida Las Torres, al oriente de Monclova, tras maniobrar para evitar chocar contra un automóvil que se frenó de manera repentina.

El accidente ocurrió frente a la Escuela Secundaria Estatal Luis Martínez Garibay, a la altura de un reductor de velocidad ubicado en ese lugar. Roberto Manuel Hernández Armendáriz, de 53 años y vecino de la colonia Lomas de San Miguel, circulaba en dirección al norte a bordo de su motocicleta Italika azul con negro cuando sobrevino el percance.

De acuerdo con los primeros informes, al pasar la avenida Oriente y aproximarse al bordo, el conductor de un vehículo que iba delante de él detuvo su marcha bruscamente. Para evitar el impacto, Roberto realizó una maniobra evasiva, pero perdió el control de la unidad y salió proyectado contra el pavimento.

El motociclista se golpeó principalmente la cabeza, sufriendo una herida considerable en la frente que comenzó a sangrar abundantemente, lo que alarmó a testigos que de inmediato realizaron el reporte al sistema de emergencias 911.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Tras estabilizarlo, determinaron su traslado urgente a la Clínica 7 del Seguro Social para su valoración médica especializada. El conductor del automóvil que frenó en seco se retiró del sitio, ya que no hubo contacto entre su unidad y la motocicleta.

Elementos del Departamento de Tránsito Municipal abanderaron el área para prevenir otro percance, mientras oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaban el peritaje correspondiente para establecer la mecánica de los hechos. El hijo del lesionado arribó al lugar para auxiliarlo, se encargó de retirar la motocicleta y posteriormente lo siguió hasta el hospital para permanecer a su lado.