Piensan empresarios emigrar a la frontera

SABINAS, COAH.- La difícil situación económica que prevalece en la Región Carbonífera ha llevado a algunos empresarios, como Luis Tanájara Huerta, a considerar la posibilidad de emigrar a la frontera, donde la economía es más próspera. Y esto como un plan B al considerar que aunque la industria del carbón tendrá un alta en sus actividades gracias a los recientes contratos firmados con la CFE para la entrega del mineral a las plantas carboeléctricas.

El empresario del ramo de autopartes, reconoció que la frontera es atractiva debido a la presencia de empresas maquiladoras que ofrecen empleo y mejores oportunidades económicas. Sin embargo, Tanájara Huerta destacó que los servicios en la frontera son más caros, lo que puede ser un desafío para algunos empresarios. A pesar de esto, la experiencia previa de su empresa en la frontera le ha permitido conocer el mercado y evaluar las oportunidades.

Aunque la proyección de aumento en la producción de carbón en la región podría generar una derrama económica importante los próximos dos años, Tanájara Huerta considera que es incierto el futuro y que muchos empresarios están preparando planes de contingencia para posibles escenarios económicos adversos. "Estamos considerando la posibilidad de emigrar a la frontera si la situación económica no mejora", afirmó.

La incertidumbre económica ha generado preocupación entre los empresarios locales, quienes buscan asegurar la estabilidad y el crecimiento de sus negocios. La posibilidad de emigrar a la frontera es una opción que están considerando para mantener la competitividad y asegurar el futuro de sus empresas.