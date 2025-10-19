Celebran 102 años Misiones Culturales

SABINAS, COAH.- El presente mes de octubre se conmemoró el 102 aniversario de la fundación de las Misiones Culturales, un proyecto educativo que nació en 1923 impulsado por figuras como José Vasconcelos, José Gálvez y Gabriela Mistral, bajo el gobierno de Álvaro Obregón. Estas misiones surgieron con el propósito de llevar educación, cultura, salud y formación técnica a las zonas rurales del país, transformando comunidades a través del conocimiento, así lo confirmó Fernando Rivera Medina, instructor de la Misión Cultural #87.

Durante la celebración, autoridades educativas destacaron el legado de las Misiones Culturales como agentes de cambio social. A más de un siglo de su creación, las misiones siguen vigentes, adaptándose a los nuevos retos educativos y sociales.

En Sabinas, Coahuila, la Misión Cultural #87 se ha convertido en un referente regional por su labor educativa y comunitaria. El instructor Fernando Rivera Medina, con más de veinte años de experiencia, ha sido pieza clave en la impartición de talleres, entre otros, música, danza, pintura, canto, carpintería, entre otros. "La misión no solo enseña oficios, sino que transforma vidas y fortalece el tejido social", expresó Rivera Medina.

Como parte del aniversario, se realizaron actividades culturales, exposiciones artesanales, presentaciones artísticas y talleres abiertos al público, en los que participaron estudiantes, docentes y habitantes de la comunidad. El instructor Rivera Medina reafirmó el compromiso de la Misión Cultural #87 de seguir trabajando por el bienestar de Sabinas, destacando que "la educación rural sigue siendo una herramienta poderosa para combatir la desigualdad".

Este aniversario no solo celebra una historia centenaria, sino que proyecta un futuro esperanzador para la educación comunitaria en México, donde las Misiones Culturales continúan siendo faros de conocimiento y transformación social.