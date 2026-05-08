Madre de atleta menor de edad denuncia amenazas y pide intervención de Fiscalía

Sabinas, Coahuila. – Maribel García, madre de una deportista de alto rendimiento menor de edad, manifestó su preocupación por la seguridad de su hija tras recibir amenazas por parte de un empresario local. El hecho ocurrió luego de un accidente registrado en la unidad deportiva durante un entrenamiento.

De acuerdo con lo relatado, la joven realizaba un lanzamiento de bala como parte de su práctica cuando, al pasar personas por un área que no era entrada, una niña de tres años resultó lesionada. Se indicó que el sitio donde transitaban los afectados representaba un punto ciego para la atleta, quien al percatarse del incidente solicitó de inmediato apoyo de la Cruz Roja.

El accidente y su contexto

Al arribar al lugar, ya se encontraba una patrulla y autoridades que revisaron lo ocurrido. Se destacó que la menor cuenta con grabaciones de sus entrenamientos, material en el que se observa que el hecho no fue intencional. Las autoridades determinaron que la deportista no actuó con dolo y quedó acreditada su inocencia en el incidente.

Sin embargo, se reportó que el padre de la niña afectada amenazó a la atleta en el lugar, señalando que le haría lo mismo que ocurrió en el accidente. Posteriormente, la familia recibió llamadas telefónicas en las que el hombre advertía que ubicaría el domicilio para buscarlos. Ante los hechos, la familia acudió ante las autoridades y presentó una denuncia formal por amenazas.

Reacción de la madre y acciones legales

La madre de familia hizo un llamado al fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, para que se investigue y se llegue al fondo de la situación. Actualmente la menor se encuentra afectada emocionalmente y evita salir sola, permaneciendo únicamente en compañía de sus padres.