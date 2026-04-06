Óscar Ríos supervisa avances en Nueva Rosita: bacheo y seguridad escolar

Bajo el ejemplo de cercanía, trabajo constante y presencia en las colonias que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Óscar Ríos Ramírez realizó un recorrido de supervisión en Nueva Rosita, donde constató de primera mano los avances en diversas acciones orientadas a mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de las familias.

Durante esta jornada, se dio seguimiento puntual a los trabajos de limpieza en distintos sectores, así como al avance de la campaña permanente de bacheo, la cual se mantiene activa para atender de manera continua las principales vialidades. De igual forma, se supervisó la instalación de reductores de velocidad en zonas cercanas a instituciones educativas, una medida preventiva enfocada en reforzar la seguridad de niñas, niños y peatones.

Acompañado por el profesor Fernando Mondragón Aguilar, secretario del Ayuntamiento, el presidente municipal recorrió calles y dialogó directamente con vecinos, escuchando sus inquietudes, atendiendo reportes y estableciendo compromisos inmediatos para dar respuesta a las necesidades más apremiantes de cada sector.

Este tipo de recorridos forman parte de una dinámica de trabajo que privilegia el contacto directo con la ciudadanía, permitiendo no solo identificar áreas de oportunidad, sino también dar seguimiento puntual a cada acción emprendida en el municipio.

Lejos de las oficinas y más cerca de la gente, el ritmo de trabajo se marca en las calles: supervisando, corrigiendo y avanzando. Cada paso en territorio refleja una forma de gobernar que no se detiene, que escucha y que actúa, consolidando una administración que responde con hechos y mantiene el pulso real de San Juan de Sabinas.