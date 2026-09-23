Consejo Técnico Escolar definirá uso de celulares en aulas

SALTILLO, COAH.- Cada escuela definirá la forma en que aplicará la restricción al uso de teléfonos celulares dentro de las aulas, a partir de los acuerdos que adopten docentes, directivos, estudiantes y familias durante el Consejo Técnico Escolar de este viernes 25 de septiembre.

Así lo informó la diputada de Morena y docente de profesión, Magaly Hernández Aguirre, quien explicó que no existirá un mecanismo único para todos los planteles, debido a las diferentes condiciones de cada comunidad educativa.

La legisladora señaló que el personal docente recibió favorablemente la publicación de la disposición federal en el Diario Oficial de la Federación, pues, de acuerdo con su experiencia en las aulas, una parte importante de los estudiantes utilizaba los teléfonos para actividades distintas al aprendizaje.

"Para los profesores hoy fue un día de fiesta", expresó Hernández Aguirre, al considerar que la medida establece un marco para regular el uso de estos dispositivos y favorecer la atención de los alumnos durante las clases.

La diputada indicó que corresponderá a cada comunidad escolar analizar sus circunstancias y establecer los acuerdos necesarios para cumplir con la disposición federal. Estos lineamientos deberán definir la manera en que cada plantel aplicará las nuevas reglas, con la participación de maestros, directivos, estudiantes y padres de familia.

Paralelamente, el Congreso de Coahuila revisará el marco jurídico estatal para determinar las modificaciones que sean necesarias a partir de la nueva disposición federal. Hernández Aguirre informó que este martes 22 de septiembre se tenía prevista una mesa de trabajo para revisar el contenido de la publicación federal y analizar las adecuaciones que podrían realizarse a la legislación educativa de Coahuila.

El objetivo, explicó, es establecer la forma en que el estado puede adaptar sus disposiciones y avanzar hacia una nueva Ley Estatal de Educación. "Ver de qué manera se puede adecuar, adaptar en este caso al estado de Coahuila para que se pueda conformar una nueva ley estatal de educación", señaló.

La legisladora planteó que la revisión legislativa debe ir más allá de establecer reglas sobre teléfonos celulares, debido a que la Ley Estatal de Educación de Coahuila tiene más de 30 años de antigüedad. Consideró que durante ese periodo las condiciones del sistema educativo han cambiado de manera significativa, por lo que la actualización del marco legal permitiría incorporar las transformaciones registradas en las escuelas y atender las necesidades actuales de estudiantes, docentes y planteles.