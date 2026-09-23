DIF Coahuila entrega unidad UNEDIF a San Buenaventura: Apoyos para personas con discapacidad

San Buenaventura, Coah.— El Gobierno del Estado, a través del DIF Coahuila, entregó una unidad especializada UNEDIF al municipio de San Buenaventura.

La entrega fue recibida por el alcalde Javier Flores Rodríguez y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala Mata, quienes destacaron el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, para acercar programas y servicios a los grupos que más lo necesitan.

En representación del DIF Coahuila, el coordinador regional Centro, Diego Siller, explicó que la unidad UNEDIF está diseñada para facilitar el traslado de personas con discapacidad, particularmente de quienes utilizan silla de ruedas o presentan dificultades para movilizarse.

Señaló que este servicio permite realizar los traslados de manera más segura y cómoda, evitando maniobras innecesarias que pueden representar incomodidad o riesgo para los usuarios.

Destacó que la entrega forma parte del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y los municipios para acercar los programas sociales a las familias de las distintas comunidades, incluyendo aquellas que viven en zonas rurales.

Siller reconoció además la disposición del alcalde Javier Flores y del DIF Municipal para trabajar de manera conjunta en beneficio de las familias sambonenses.

Por su parte, el alcalde Javier Flores Rodríguez agradeció al gobernador Manolo Jiménez y a la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, por hacer posible la entrega de esta unidad, así como de diversos apoyos para fortalecer la movilidad de las personas con discapacidad.

El edil reconoció también el trabajo de su esposa, Niria Isabel Ayala Mata, al frente del DIF Municipal, destacando su compromiso y sensibilidad para atender las necesidades de las familias de San Buenaventura.

Javier Flores señaló que el Gobierno Municipal decidió sumarse a este esfuerzo con la entrega de sillas de ruedas, sillas para baño, andaderas y bastones, con el propósito de ampliar los beneficios para las personas que requieren este tipo de apoyos.

"Cuando se trabaja en equipo se pueden lograr mayores beneficios para nuestra gente", expresó el alcalde, al refrendar el compromiso de continuar coordinando acciones con el Gobierno del Estado y las instituciones que permitan acercar más programas y servicios al municipio.

Durante el evento, Saúl Alejandro Moreno, beneficiario de los apoyos, agradeció a las autoridades estatales y municipales por considerar las necesidades de las personas con discapacidad.

Expresó que recibir un aparato funcional o contar con el servicio de la unidad UNEDIF representa mucho más que una ayuda material, pues significa contar con mayor independencia y sentir el respaldo de instituciones que escuchan y toman en cuenta a quienes requieren apoyo.