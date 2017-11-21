Bajan homicidios un 90 por ciento

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- El secretario de Gobierno en el Estado Víctor Zamora señaló que han bajado un 90 por ciento los delitos de homicidio, en la región Carbonífera. Hasta el momento tenemos dos asesinatos de los cuales ya están esclarecidos.

En el Estado se registraron 14 homicidios en un mes, mientras que otras entidades los tienen a diario, en el presente año fueron 225 crímenes de los cuales la mayoría se esclarecieron.

Por otra parte dijo que el Gobierno del Estado benefició a los coahuilenses en empleo, educación e inversión, pues solamente en la capital se construyen 24 plazas comerciales, mientras que en la Entidad se edifican 54.

En Torreón se construyen cinco hoteles eso habla de un crecimiento y la base es la seguridad.

Por lo anterior, expresó en la recta final del sexenio se montó un operativo especial que ordenó el Gobernador del Estado acordado con el próximo Mandatario en redoblar la vigilancia por Policía Fuerza Coahuila y Ministerial para la transición de poderes.