Durante Semana Santa éxodo vacacional paraliza 2 días sucursales bancarias

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- El periodo vacacional de Semana Santa ha traído consigo el cierre temporal de las sucursales bancarias los días 2 y 3 de abril, marcando estas fechas como días inhábiles para la banca, en cumplimiento con el calendario oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Cabe señalar, aunque las ventanillas permanecen cerradas, los cajeros automáticos continúan operando con normalidad, además de los servicios de banca digital.

¿Qué trámites están suspendidos?

Mientras tanto, los trámites presenciales permanecen suspendidos como es el caso de la apertura de cuentas, depósitos en ventanilla, pagos en efectivo y gestiones administrativas ante lo cual los cuenta habientes deberán esperar hasta el lunes 6 de abril, cuando las sucursales reanuden operaciones.

La recomendación que realizaron en las gerencias de las sucursales bancarias fue realizar pagos de servicios con anticipación, transferencias y depósitos para evitar contratiempos durante el asueto.

Impacto del cierre en la comunidad

La suspensión de bancos coincide con el éxodo vacacional de Semana Santa, cuando millones de mexicanos se desplazan hacia destinos turísticos.

Dicha medida, busca dar descanso a trabajadores del sector financiero, pero también obliga a los usuarios a depender de canales digitales y corresponsales para mantener sus operaciones al día.

De tal manera que, aunque las ventanillas estarán cerradas, la infraestructura digital y los cajeros garantizan que los usuarios puedan seguir operando sin mayores contratiempos.