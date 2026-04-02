Centro de Salud Sabinas garantiza atención médica en Semana Santa

SABINAS, COAH.- Durante el periodo corto de vacaciones de Semana Santa, el Centro de Salud con Hospital Sabinas mantiene su horario normal en la atención de los diferentes servicios médicos, informó el doctor Francisco Iribarren Cárdenas.

Dijo que, continúan brindando atención en áreas como medicina general, pediatría, ginecología y urgencias, garantizando el servicio a la población durante este éxodo.

El Centro de Salud con Hospital Sabinas mantiene su horario normal

Con ello, se siguen las indicaciones del jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 03 en la Región Carbonífera, doctor Carlos Jiménez Villarreal, quien ha reiterado la importancia de mantener la atención médica activa y reforzar las acciones preventivas durante esta temporada.

Además, se informó que se mantienen activas las acciones de vacunación contra el sarampión, influenza y COVID-19, así como el llamado a la población para completar sus esquemas de vacunación, especialmente en niñas, niños y adultos mayores.

Recomendaciones de salud para las vacaciones

Asimismo, las autoridades médicas han emitido una serie de recomendaciones para quienes disfrutan de estos días de descanso, con el objetivo de prevenir enfermedades y accidentes, en este caso, mantener una adecuada hidratación, especialmente ante las altas temperaturas, evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protector solar, consumir alimentos bien cocidos, supervisar en todo momento a niñas y niños, especialmente en balnearios, ríos o presas, respetar las medidas de seguridad vial al viajar en carretera y tener a la mano un botiquín básico de primeros auxilios.

Con estas acciones, el Sector Salud, busca que la población disfrute de un periodo vacacional seguro y sin contratiempos, protegiendo siempre la vida de las personas.