Participan Bravos en torneo en Nayarit

SABINAS, COAH.- El director del equipo de Bravos de Sabinas, Andrés Calvillo Rodríguez, se mostró emocionado por la participación de su equipo en un cuadrangular en el estado de Nayarit el pasado fin de semana. El equipo llegó ayer a la playa Novillero, un lugar "completamente virgen y muy familiar", y ya se preparan para enfrentar a sus rivales. Calvillo Rodríguez destacó que el equipo jugó un partido en la liga de Nayarit y se mostró satisfecho con el nivel de juego. "Vieron un béisbol de muy excelente nivel", dijo. Ahora, el equipo sabinense se enfrentará a San Dieguito de abajo, un equipo del municipio de Acaponeta. El directivo expresó su satisfacción por el apoyo que brinda a sus equipos y destacó la importancia de la convivencia y el juego limpio. "La cita era pactada la semana pasada, pero por razones de trabajo no pudimos asistir. Era un compromiso y una promesa que le había hecho al equipo campeón de la liga de la costa", dijo. El equipo de Bravos de Sabinas está compuesto por jugadores locales y ha logrado un buen desempeño en la región. Calvillo se mostró orgulloso de su equipo y espera que la gente disfrute del espectáculo. La participación de Bravos de Sabinas en el cuadrangular es una oportunidad para que el equipo se mida con otros equipos de la región y siga creciendo. Calvillo invitó a la comunidad a apoyar a su equipo y disfrutar del béisbol.