Quitan motoneta a niña de 10 años

SABINAS, COAH.- La tranquilidad de un juego infantil terminó convertida en controversia pública cuando una madre denunció que policías municipales aseguraron la cuatrimoto de su hija de apenas 10 años, argumentando que la menor levantaba 'mucha polvadera' mientras jugaba en un predio baldío.

El hecho, aparentemente menor, desató un intenso debate en redes sociales. Según el testimonio de la madre, la niña se encontraba acompañada de otros menores en un terreno ubicado en la Colonia San Antonio, espacio comúnmente usado por la niñez para actividades recreativas, cuando los elementos policiacos intervinieron y retiraron el vehículo, sin que existiera riesgo para terceros ni tránsito vehicular en la zona.

La intervención de los policías

La intervención de los policías ocurrió en un terreno de la Colonia San Antonio, donde la niña jugaba con otros menores. La acción generó indignación ciudadana y rápidamente se viralizó. Los comentarios cuestionaron el criterio de las autoridades: '¿Eso amerita quitarle su cuatrimoto a una niña?' y '¿No hay problemas más graves que atender?' fueron algunas de las reacciones que inundaron las plataformas digitales.

Reacciones en redes sociales

La madre de la menor expresó su indignación en redes sociales, cuestionando la decisión de los oficiales. A través de las redes sociales, la familia afectada y ciudadanía ha mostrado su indignación de lo que consideran un abuso de autoridad, ya que los oficiales policiacos levantaron una infracción con el nombre de la menor e indicando su falta de licencia de conducir.

Postura oficial ausente

Sobre el particular no se ha emitido una postura del Mando Único Policial que encabeza Salvador Alejandro Rivera Rivera, no ha emitido postura oficial sobre los motivos de la medida, mientras la ciudadanía exige explicaciones y mayor sensibilidad en la actuación policial, especialmente en casos que involucran a menores y situaciones recreativas.