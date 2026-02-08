Javier Díaz González promueve actividades recreativas en Saltillo

Aprovechando las buenas condiciones del clima de este domingo por la mañana, cientos de personas acudieron a la Ruta Recreativa para ejercitarse o convivir en familia sobre el bulevar Venustiano Carranza.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, a través de diferentes dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo, se ofrecieron actividades de interés para las y los paseantes.

Actividades de salud y ejercicio

Como es una costumbre, agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron actividades de proximidad social con el fin de fortalecer los lazos de confianza entre la ciudadanía.

Por su parte, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló su módulo, en el que se realizaron pruebas de detección de diabetes e hipertensión, además de brindar recomendaciones en nutrición.

Con el objetivo de promover una tenencia responsable de los seres sintientes, personal de esta misma área municipal aplicó de manera gratuita vacunas antirrábicas, así como desparasitaciones.

A lo largo de todo el circuito de la Ruta Recreativa se observó a personas caminando, trotando, paseando en bicicleta o patines; ya sea de manera individual o acompañadas de su familia o su mascota.

Invitación a la comunidad

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a las y los saltillenses a acudir todos los domingos a la Ruta Recreativa, que se extiende sobre el bulevar Venustiano Carranza, entre las calles Baja California y Canadá, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.