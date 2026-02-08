Katy Salinas Pérez informa sobre embarazos en menores en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La titular de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, Katy Salinas Pérez, dio a conocer que desde el año pasado se han detectado al menos diez casos de menores de edad que mantenían relaciones con personas adultas, situaciones que ya son investigadas por las autoridades estatales. Uno de los casos más graves corresponde al de tres niñas trillizas de 13 años de edad, quienes fueron resguardadas en la región Laguna tras una denuncia ciudadana que permitió su rescate y protección en coordinación con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF). La funcionaria detalló que las menores presentaban problemas de adicciones y que dos de ellas resultaron embarazadas. De acuerdo con la investigación, las niñas mantenían una supuesta relación de "noviazgo" con tres hombres de entre 50 y 60 años de edad, lo que fue calificado por la fiscalía como una forma de violencia invisible y un delito grave. Por estos hechos se abrió una carpeta de investigación y los agresores fueron detenidos.

Salinas Pérez informó que una de las menores dio a luz, mientras que otra perdió al bebé. Precisó que, debido a su edad y a las condiciones en las que ocurrieron los embarazos, las niñas tenían derecho legal a interrumpir la gestación: "No se trata de embarazos de mujeres, sino de niñas, lo cual está prohibido por todos los tratados internacionales", subrayó. Indicó que la decisión de continuar o no con los embarazos fue acompañada de manera interinstitucional, respetando los derechos de las menores y brindándoles atención médica, psicológica y legal.

La Fiscal destacó que estos casos suelen presentarse en comunidades rurales y ejidos, donde persisten prácticas de abuso sexual e incesto que, en algunos sectores, se perciben erróneamente como normales o permitidas dentro del entorno familiar. Como parte de las estrategias de prevención y detección, la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez reforzará las visitas a ejidos en coordinación con PRONNIF y el DIF Coahuila. Estas acciones incluirán mesas de trabajo, campañas informativas y espacios para que las personas puedan presentar denuncias de manera inmediata. Además, se contará con el apoyo de instancias como el IMSS y la Fiscalía General del Estado para garantizar una atención integral. Finalmente, Salinas Pérez reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de abuso contra menores, al señalar que la participación social es clave para proteger a niñas, niños y adolescentes de la violencia.