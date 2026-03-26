Mujer resulta lesionada tras caerle bloques de barda en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Una mujer resultó lesionada la tarde de este jueves luego de que una ristra de bloques de una barda cayeran sobre su cuerpo.

El accidente ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle 1 de Mayo con Presidente Cárdenas, en el barrio Tiro Tres de esta Villa, tomando conocimiento autoridades policiacas.

Tras el reporte, fueron los cuerpos de emergencia de bomberos quienes se trasladaron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios a la afectada de nombre Karina N. La mujer presentaba diversos golpes ocasionados por el peso del material de construcción.

De acuerdo con los primeros testimonios, la víctima habría realizado un mal movimiento mientras intentaba tumbar los bloques de una barda, lo que provocó que aproximadamente la mitad de ellos se desplomaran sobre su cuerpo. El impacto la dejó tendida en el suelo, imposibilitada para levantarse por sí misma.

Los cuerpos de emergencia valoraron su estado y determinaron necesario su traslado a un hospital para una atención médica más completa. Aunque las lesiones no parecían comprometer su vida, sí requerían una revisión especializada.

Vecinos de la zona señalaron que la mujer perdió el control de su cuerpo, cayendo aparatosamente al momento del incidente, por lo que destacaron la importancia de extremar precauciones al manipular materiales pesados.