Alcaldesa Laura Jiménez da banderazo a operativo de seguridad en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del Municipio de Múzquiz Laura Jiménez Gutiérrez dio el banderazo de arranque oficial al Operativo de Seguridad de Semana Santa 2026, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias muzquenses y visitantes durante este periodo vacacional.

El evento se llevó a cabo frente a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde la alcaldesa estuvo acompañada por el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Diego Saúl Garduño Guzmán, así como representantes de las distintas corporaciones de seguridad y auxilio que participarán de manera coordinada en este importante despliegue.

En este operativo participan elementos del Ejército Mexicano, Fiscalía del Estado de Coahuila, Policía de Acción y Reacción (PAR), Policía Ciudadana de Coahuila (PCC), Agencia de Investigación Criminal, Seguridad Pública Municipal, Guardia Civil Municipal, Protección Civil, Bomberos de Múzquiz, Cruz Roja Delegación Múzquiz, así como dependencias estatales y federales como la Secretaría de Medio Ambiente y CONAFOR.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó la importancia del trabajo en equipo entre los tres órdenes de gobierno, señalando que la coordinación es clave para garantizar un saldo blanco en esta temporada.

"Estamos trabajando de manera preventiva y coordinada para que tanto nuestras familias como quienes nos visitan puedan disfrutar de Múzquiz con tranquilidad y seguridad", expresó, fortaleciendo además, la presencia de las corporaciones en todo el municipio.

Este operativo se enmarca en un esfuerzo por asegurar que la Semana Santa sea un periodo de paz y disfrute para todos, resaltando la colaboración entre las diferentes entidades involucradas.