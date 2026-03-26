Fiscalía de Coahuila responde a denuncias con cateos en la región

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El incremento en las denuncias ciudadanas, algunas de ellas anónimas, relacionadas con hechos delictivos, ha llevado a la Fiscalía a aumentar el número de cateos. Así lo confirmó el delegado, Diego Garduño Guzmán, quien señaló que estas intervenciones han sido fundamentales para dar seguimiento a los reportes hechos por la población.

Garduño Guzmán informó que, a la fecha, han realizado un total de 39 diligencias de cateo entre las corporaciones policiales de los 3 niveles de gobierno, lo que ha permitido atender de manera más eficiente cada una de las situaciones. Explicó que existen delitos que no requieren una denuncia formal para iniciar una investigación, como ocurre con los reportes —incluso anónimos— relacionados con la venta o consumo de estupefacientes. En estos casos, la información se verifica con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal y del Mando Municipal.

El delegado recordó que, cuando los reportes ciudadanos derivan en la necesidad de un acto de investigación, la Fiscalía procede conforme a la ley, ya sea mediante órdenes de aprehensión o cateos autorizados por un juez. Subrayó que este mecanismo permite actuar con rapidez y precisión ante situaciones que representan un riesgo para la comunidad.

Respecto al cateo realizado el miércoles por la tarde en Nueva Rosita, Garduño aclaró que no estuvo relacionado con narcóticos, sino con una investigación por robo. Detalló que se había recibido el reporte de un bien mueble con denuncia de robo, por lo que se procedió a la diligencia correspondiente, logrando asegurar y recuperar el activo mismo que fue puesto a disposición de la autoridad competente para brindar certeza y seguridad a las víctimas que confían en la Fiscalía al presentar sus denuncias.

Finalmente, el delegado destacó que los 39 cateos realizados posicionan a la Fiscalía como la segunda delegación con mayor productividad en este tipo de actos de investigación. Señaló que este resultado es producto del trabajo coordinado entre Ministerios Públicos, los cuerpos policiales y las instancias judiciales, reforzando el compromiso de atender con prontitud las demandas de la ciudadanía.