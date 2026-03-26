Gobierno de Coahuila entrega techumbre en Escuela Primaria Benito Juárez

SABINAS, COAH.- María Guadalupe Rodríguez Hernández, coordinadora general de servicios educativos regionales, realizó la entrega de una obra más en beneficio de la educación: la techumbre construida y concluida en la Escuela Primaria "Benito Juárez" de esta ciudad. Lo anterior, en representación del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

Estas acciones son parte del compromiso del Gobierno del Estado por fortalecer la infraestructura educativa, obra que beneficia directamente a la comunidad estudiantil al proporcionar un espacio digno, seguro y funcional para el desarrollo de actividades académicas, cívicas y deportivas.

En su mensaje, la docente destacó la importancia de invertir en infraestructura educativa que impacte positivamente en la formación integral de niñas y niños, reafirmando el compromiso de la actual administración con la educación en todas las regiones de Coahuila.

Por su parte, Carlos García Vega, coordinador municipal de Mejora Coahuila en Sabinas, en representación del coordinador regional de Mejora en la Carbonífera, Federico Quintanilla Riojas, reiteró que este tipo de obras forman parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de las familias a través de mejores espacios educativos.

Durante el evento se contó con la presencia de autoridades educativas y municipales, entre ellas el profesor Tomás García Guajardo y la profesora Perla Midory Hernández Herrera, directores de los turnos matutino y vespertino de la institución, respectivamente, así como la arquitecta Aracely Pacheco, coordinadora regional del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa, quien explicó los alcances del proyecto.

La obra consistió en la construcción de una techumbre estructural dentro del plantel educativo, diseñada para ofrecer protección contra las inclemencias del clima y permitir la realización de actividades al aire libre en condiciones adecuadas.

La inversión destinada representa un esfuerzo importante por parte del Gobierno de Coahuila para dignificar los espacios educativos en la Región Carbonífera, contribuyendo al bienestar y desarrollo de la comunidad estudiantil, así como al fortalecimiento del entorno escolar.

De igual forma, atestiguaron la entrega de la obra, la maestra María del Socorro Jiménez Benavides, coordinadora de servicios educativos en Sabinas, Juárez y Progreso, e integrantes del cabildo de Sabinas, personal docente, alumnos y padres de familia.

El evento concluyó con el corte del listón inaugural, marcando oficialmente la entrega de esta infraestructura que impactará de manera positiva en las generaciones presentes y futuras. Con acciones como esta, el Gobierno del Estado de Coahuila reafirma su compromiso de seguir trabajando en favor de la educación, impulsando obras que garanticen mejores condiciones de aprendizaje para la niñez coahuilense.