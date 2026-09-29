DIF Municipal San Juan de Sabinas lanza campaña Pañatón: apoyo a personas con discapacidad

NUEVA ROSITA, COAH.- El DIF Municipal de San Juan de Sabinas lanzó la campaña del Pañatón dirigida a personas con discapacidad y personas en cama, informó Romeo Sandoval Méndez, director de Inclusión y Vida Independiente.

El funcionario explicó que la campaña ya se realizó el año pasado y en febrero de este año, en ambas ocasiones con buenos resultados al recabar casi 200 paquetes de pañales en cada edición.

Señaló que hasta el momento se han sumado a la colecta regidores, directores, coordinadores y síndicos de la administración municipal 2025-2027, a quienes agradeció el respaldo y con quienes se invita a la ciudadanía a seguir participando.

Sandoval Méndez precisó que la campaña estará vigente durante todo el mes de octubre y que lo que más se necesita son pañales para adulto mayor y para personas con discapacidad, aunque los pañales infantiles también son bienvenidos.

Detalló que la mecánica de entrega es sencilla y corresponde a una campaña permanente que mantiene el DIF Municipal a través de la Coordinación de Inclusión, donde diariamente se atiende a personas en situación vulnerable.

Indicó que los solicitantes deben presentarse con copia de su credencial, elaborar una carta de petición manual, y en el Desarrollo Integral de la Familia se les hace entrega del apoyo que requieren.