Contactanos
Coahuila

Laura Jiménez se reúne con boleros de Múzquiz para brindar apoyo

La alcaldesa destacó la importancia de preservar y dignificar el trabajo de los boleros en la identidad de Múzquiz.

Por Staff / La Voz - 06 enero, 2026 - 07:26 p.m.
Laura Jiménez se reúne con boleros de Múzquiz para brindar apoyo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Múzquiz, Coah.— La presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez sostuvo una reunión cercana y cordial con los boleros de la localidad de Múzquiz, con quienes convivió y dialogó para conocer de primera mano sus inquietudes y reconocer el valor de su oficio, el cual forma parte de la vida cotidiana y la identidad de nuestra comunidad.

      Durante el encuentro, la alcaldesa felicitó a las y los boleros por su esfuerzo diario y trayectoria, destacando la importancia de preservar y dignificar este trabajo tradicional que brinda servicio a la ciudadanía y contribuye al dinamismo de los espacios públicos del municipio.

      Como muestra de reconocimiento y respaldo, Laura Jiménez Gutiérrez realizó la entrega de regalos y chamarras a todos los asistentes, reiterándoles que cuentan con el apoyo de su administración y que seguirán impulsándose acciones para acompañar y fortalecer a quienes, con su trabajo, dan vida a Múzquiz.

      "En Múzquiz valoramos el trabajo honesto y cercano a la gente. Los boleros son parte de nuestra historia y merecen todo nuestro respeto y apoyo", expresó la presidenta municipal.

       

      Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía y de reconocer a quienes, día a día, contribuyen al bienestar y la identidad del municipio.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados