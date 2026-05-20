Bomberos controlan incendio en camioneta de Ismael N

NUEVA ROSITA, COAH.- Elementos de bomberos, bajo el mando del director de la base Roberto Ramos, acudieron de manera inmediata para sofocar el incendio registrado en una camioneta sobre la calle Robles de la colonia Humberto Moreira de esta localidad. El siniestro generó alarma entre vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho.

El vehículo afectado fue una Ford color azul con placas FNC 960 B, conducida por Ismael N, de 77 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó en el área del motor, propagándose rápidamente hasta envolver la unidad en llamas.

Testigos presenciales reaccionaron con prontitud y auxiliaron al adulto mayor, poniéndolo a salvo mientras esperaban la llegada de los bomberos. La solidaridad de los vecinos fue clave para evitar que el incidente tuviera consecuencias mayores.

Al arribar al lugar, los apagafuegos realizaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar el incendio, evitando que las llamas se extendieran hacia otros vehículos o viviendas cercanas. Su intervención permitió que la situación quedara bajo control en pocos minutos.

Finalmente, las autoridades informaron que el conductor se encontraba fuera de peligro gracias al apoyo ciudadano y la rápida respuesta de los bomberos. El hecho será investigado para determinar las causas exactas del conato, mientras la comunidad reconoce la labor de quienes participaron en el auxilio.