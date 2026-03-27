Múzquiz mejora el parque Los Sabinitos: limpieza para Semana Santa

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de brindar espacios dignos para el esparcimiento familiar durante las vacaciones de Semana Santa, en el Pueblo Mágico de Múzquiz se llevó a cabo una brigada de limpieza en el parque Los Sabinitos del Río Sabinas.

La acción busca ofrecer a turistas y habitantes un entorno más seguro y agradable, expresó Gabriel Ricardo Chaib, director de Ecología Municipal.

Destacó que, a estas labores se sumaron estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz, quienes cursan la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Su participación refleja el compromiso de la juventud con el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de la comunidad.

La brigada de limpieza abarcó tanto el interior del río como la ribera, donde se concentraron grandes cantidades de basura que posteriormente fueron recolectadas y confinadas en bolsas.

Estas acciones permiten recuperar la belleza natural del lugar y garantizar que esté en condiciones óptimas para el uso recreativo durante el éxodo vacacional.

El funcionario señaló que el sitio, utilizado también para acampar, se encontraba descuidado y lleno de desechos, pese a que el área de Ecología realiza limpiezas constantes.

Dado lo anterior, subrayó la importancia de que la ciudadanía colabore en mantener los espacios públicos libres de basura para conservarlos en buen estado.

"Hoy lo que pretendemos es que los visitantes cuenten con lugares limpios, ya que es interés de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez ofrecer una imagen urbana a la altura y, sobre todo, espacios de esparcimiento familiar en mejores condiciones", acentuó.