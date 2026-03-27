Oscar Ríos supervisa la pavimentación de la calle Colón en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Con una inversión de 2 millones 400 mil pesos, se lleva a cabo la pavimentación con concreto hidráulico sobre la calle Colón de la colonia Sarabia, en la ciudad de Nueva Rosita, municipio de San Juan de Sabinas.

La obra forma parte de un programa de mejora de vialidades que busca beneficiar a los habitantes de este sector, cumpliendo de esta manera, compromisos con la ciudadanía.

El alcalde Oscar Ríos Ramírez realizó la supervisión de los trabajos, constatando el avance de la obra que abarcará tres arterias principales de la colonia.

Durante su recorrido, destacó la importancia de estas acciones para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos.

Los trabajos de pavimentación representan un esfuerzo conjunto de la administración municipal por atender las necesidades más apremiantes de la población, especialmente en colonias que requieren infraestructura básica para un mejor desarrollo urbano.

Habitantes de la colonia Sarabia expresaron su agradecimiento al Presidente Municipal por las obras realizadas. Entre ellos, el ciudadano Pablo Monsiváis Calderón quien reconoció la importancia de estas acciones que, dijo, reflejan el compromiso de las autoridades con la comunidad.

Con estas obras, el municipio de San Juan de Sabinas reafirma su compromiso de seguir impulsando proyectos de infraestructura que fortalezcan el bienestar de sus habitantes y mejoren las condiciones de las vialidades en Nueva Rosita.