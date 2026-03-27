Arranca operativo de seguridad para Semana Santa 2026 en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- En el municipio de San Juan de Sabinas se dio el banderazo de arranque al Operativo de Seguridad de Semana Santa 2026.

En representación del alcalde Oscar Ríos Ramírez, acudió la licenciada Karina Ríos Ornelas, Presidenta del Sistema DIF Municipal, junto con el licenciado Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Delegación Carbonífera, además de corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno y, cuerpos de emergencia.

Durante el acto, Ríos Ornelas destacó la coordinación entre las distintas instancias de seguridad, señalando que se trabaja alineados a la estrategia impulsada por el gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas.

El objetivo es brindar tranquilidad a las familias durante el periodo vacacional y garantizar que los visitantes disfruten de un entorno tranquilo y seguro.

"Aquí cuidamos a nuestra gente y, a quienes nos visitan, porque en Coahuila tenemos claro el rumbo: ser el Estado más seguro del país para disfrutar Semana Santa", expresó la Presidenta del DIF Municipal, al subrayar el compromiso de las autoridades locales con la protección ciudadana.

Posteriormente, se dio el banderazo de salida a las unidades que participan en el operativo, las cuales estarán desplegadas en filtros de vigilancia sobre carreteras, módulos de atención en ríos y balnearios, así como en puntos estratégicos de la Región Carbonífera.

Con estas acciones, el municipio de San Juan de Sabinas reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con las autoridades estatales y federales para garantizar la seguridad de las familias y turistas que disfrutarán de las actividades propias de la Semana Santa 2026.