Vero Martínez fortalece su trabajo territorial en Torreón con apoyo de la comunidad

Entre cercanía y respaldo ciudadano, Vero Martínez fortalece el trabajo territorial.

Torreón, Coahuila de Zaragoza, 27 de marzo del 2026.– En un ambiente de cercanía, entusiasmo y respaldo ciudadano, la senadora Vero Martínez encabezó un encuentro con militantes y simpatizantes en la Colonia Santiago Ramírez, donde dejó claro que el trabajo político se construye de la mano de la gente y escuchando de frente sus necesidades.

Durante la jornada, marcada por el diálogo abierto y la participación activa, familias, jóvenes y adultos mayores se dieron cita para saludarla, compartir inquietudes y refrendar su apoyo, en un ambiente donde predominó el ánimo positivo y la confianza.

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Vero Martínez destacó que la cercanía con la ciudadanía es la base para avanzar en soluciones reales, al tiempo que reiteró su compromiso de seguir recorriendo colonias, barrios y comunidades para no perder el pulso de lo que vive la gente día a día. "Estar aquí, escucharlos y caminar juntos, es lo que nos permite construir un mejor rumbo para Coahuila", expresó, generando una respuesta cálida por parte de los asistentes.

Entre saludos, fotografías y muestras de afecto, quedó de manifiesto que el trabajo cercano continúa siendo una de las principales fortalezas, consolidando una relación directa con la ciudadanía que se traduce en confianza y participación.