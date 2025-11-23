Club de Leones finaliza brigada de salud en Sabinas con gran participación

Finalizan Brigada de Salud

Organizada por el Club De Leones

CARLOS MACIAS / LA VOZ

SABINAS, COAH.- Con gran participación ciudadana finalizó la Brigada de la Salud realizada en las instalaciones del Club de Leones, donde se ofrecieron diversos servicios médicos gratuitos y de bajo costo. La jornada incluyó exámenes de la vista, entrega de lentes accesibles, aparatos auditivos, así como campañas de vacunación contra COVID-19 e influenza. También se realizaron tomas de presión arterial, glucosa, peso y talla, beneficiando a decenas de familias de la localidad.

¿Qué servicios se ofrecieron en la brigada?

El presidente del Club de Leones, Jesús Alberto Mussi Garza, confirmó que esta brigada forma parte de la jornada anual de salud visual y auditiva que la organización impulsa con el objetivo de acercar atención médica a la población. Señaló que la comunidad respondió de manera positiva, aprovechando la oportunidad para realizarse pruebas de visión y audición sin costo alguno.

Durante la brigada, se contó con el apoyo del Dr. Carlos Jiménez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, quien se sumó a la campaña de vacunación. Su participación permitió ampliar la cobertura de inmunización en la población, reforzando las medidas preventivas contra enfermedades respiratorias en esta temporada.

¿Cuál es el impacto de la brigada en la comunidad?

Los organizadores destacaron que este tipo de actividades son posibles gracias al esfuerzo conjunto de médicos, voluntarios y patrocinadores, quienes hacen posible que la brigada llegue a más personas cada año. La iniciativa busca no solo atender necesidades inmediatas de salud, sino también fomentar la cultura de la prevención en la comunidad.

Finalmente, el Club de Leones agradeció a todos los participantes y colaboradores por su apoyo, reiterando su compromiso de seguir impulsando programas sociales y de salud en beneficio de Sabinas. Con estas acciones, la organización reafirma su papel como un aliado de la ciudadanía en la búsqueda de bienestar y calidad de vida.