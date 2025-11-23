Brutal golpiza a joven de 22 años

SABINAS, COAH.- Un violento ataque ocurrido en la colonia Santa Cruz mantiene en alerta a las autoridades locales. Un joven de 22 años fue encontrado con severas lesiones a un costado de las vías del tren, tras ser golpeado de manera brutal por un sujeto encapuchado que lo dejó inconsciente y abandonado en el lugar.

La víctima fue identificada como Raúl Alberto, quien relató a los oficiales que el agresor lo atacó con una tabla, provocándole múltiples golpes en el cuerpo y la pérdida de piezas dentales. El ataque, aparentemente sin motivo, generó alarma entre los vecinos que dieron aviso a las corporaciones de emergencia.

¿Qué ocurrió?

Paramédicos del cuerpo de Bomberos de la ciudad acudieron de inmediato y brindaron los primeros auxilios al joven, quien presentaba heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a un hospital de la ciudad, donde permanece bajo atención médica especializada.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Elementos de la Policía Preventiva iniciaron un operativo en la zona para dar con el responsable, quien tras la agresión huyó sin dejar rastro. Las autoridades señalaron que el caso será turnado al Ministerio Público para que se investigue y se finquen responsabilidades por los delitos que resulten.

La comunidad de Santa Cruz expresó preocupación por la violencia registrada en el sector, mientras las corporaciones de seguridad reforzaron la vigilancia en las inmediaciones de las vías del tren. El llamado de los vecinos es claro: mayor presencia policial y justicia para la víctima de este ataque que conmocionó a Sabinas.