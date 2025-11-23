Impulsan campaña de recolectar PET

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Con entusiasmo y compromiso ambiental, estudiantes del Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC), plantel Ejido Santa María, han lanzado una campaña permanente de recolección de botellas de PET. La iniciativa busca fomentar la conciencia ecológica entre la comunidad y promover prácticas responsables de reciclaje, especialmente entre jóvenes y familias del sector rural.

¿Qué ocurre en la campaña de recolección?

La campaña se realiza todos los viernes, en un horario de 3 a 5 de la tarde, y contempla la recolección directa de botellas limpias y aplastadas por parte del alumnado. “Pasamos por ellas nosotros”, señala el cartel oficial, destacando el esfuerzo activo de los estudiantes por facilitar la participación ciudadana y reducir la contaminación plástica en su entorno.

¿Qué valores promueven los estudiantes?

Además de recolectar material reciclable, los jóvenes promueven valores de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. A través de mensajes como “Cada botella cuenta” y “Conviértelas en una acción por el planeta”, invitan a la población a sumarse a este movimiento que busca construir un futuro más limpio y responsable.

La actividad forma parte de una estrategia educativa que vincula el aprendizaje con el servicio comunitario, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el liderazgo juvenil. Docentes y directivos del COBAC han expresado su respaldo a esta campaña, reconociendo el papel activo de los alumnos en la transformación positiva de su entorno.

¿Cuál es el impacto de esta acción?

Con esta acción, el COBAC Ejido Santa María reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y con el cuidado del planeta, demostrando que la educación ambiental comienza con gestos sencillos y solidarios que pueden generar un gran impacto.