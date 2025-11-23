Encabeza Laura Jiménez el sorteo cívico-militar

MÚZQUIZ, COAHUILA.— La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez acudió este domingo a la ceremonia del Sorteo del Servicio Militar Nacional correspondiente a la Clase 2007 y Remisos, realizada en la Casa de la Cultura "Miguel de la Garza Falcón", evento organizado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y el Décimo Cuarto Regimiento de Caballería.

¿Qué ocurrió?

Presidieron este acto cívico-militar:

· Mayor de Caballería Edel López Carrasco, Jefe de la Sección de Información, Instrucción y Operaciones del 14/o. Regimiento de Caballería.

· Edgar Buentello Torralba, Director de Oficialía Mayor del Municipio de Múzquiz.

· Autoridades municipales y personal de la Junta de Reclutamiento.

Durante el evento, se llevó a cabo el procedimiento oficial del sorteo, el cual se realiza conforme a las disposiciones establecidas por la SEDENA, que determinan la participación de una bola negra por cada cien jóvenes inscritos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En esta ocasión, se informó que el único joven que no marchará será Ángel Antonio Álvarez Hernández, al resultar elegido conforme a dicho lineamiento.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez reconoció la disposición y compromiso de los jóvenes muzquenses que cumplen con esta responsabilidad cívica, reafirmando su respeto y servicio hacia la patria.

Asimismo, reiteró el respaldo del Gobierno Municipal para continuar trabajando de la mano con las instituciones federales, garantizando procesos transparentes y ordenados que fortalezcan la formación cívica de la juventud.