Alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú advierte sobre extorsión a turistas en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- De cara al periodo vacacional de Semana Santa, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú lanzó una advertencia contundente: no se permitirán abusos ni actos de extorsión por parte de elementos de Seguridad Pública en contra de turistas que transiten por el municipio.

La edil subrayó que cualquier conducta indebida será sancionada con todo el peso de la ley y del reglamento interno, por lo que exhortó a los visitantes a denunciar de inmediato si son detenidos de manera irregular.

"Si algún elemento los detiene e intenta extorsionarlos, es importante reportar el número de patrulla, la hora y el lugar de los hechos para proceder conforme a derecho", señaló.

Pérez Cantú enfatizó que su administración no será tolerante con este tipo de comportamientos, al asegurar que se ha avanzado en la profesionalización de los cuerpos policiacos, pero reiteró que no se permitirán retrocesos. Para facilitar la denuncia ciudadana, puso a disposición el número de Atención Ciudadana 866 159 2907.

Como parte del operativo de vigilancia, recordó que se cuenta con puntos de apoyo como el botón de pánico o "Punto Violeta" ubicado en el ejido 8 de Enero, así como en la colonia Diana Laura y en la plaza de La Lagunita, espacios donde los turistas pueden solicitar auxilio en caso de cualquier situación de riesgo.

Finalmente, la alcaldesa informó que se desplegarán al menos 40 elementos de seguridad, quienes trabajarán en turnos durante los días de mayor afluencia, principalmente de jueves a sábado. Añadió que habrá coordinación con corporaciones de Protección Civil y Seguridad Pública para garantizar una atención oportuna y ordenada durante el periodo vacacional.