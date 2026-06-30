Brigada Integral de Salud Animal ofrece vacunación en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y reducir el riesgo de enfermedades zoonóticas, la Secretaría de Salud de Coahuila realizó una Brigada Integral de Salud Animal (BISA) en la colonia Nogalera, en coordinación con el programa Mejora Coahuila y el Gobierno Municipal.

La jornada fue encabezada por el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, acompañado por la alcaldesa de Melchor Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez.

Durante la brigada se ofrecieron de manera gratuita servicios de vacunación antirrábica, revisión de heridas, aplicación de tratamientos para la protección contra garrapatas y expedición de cartillas de salud canina, como parte de la estrategia permanente para prevenir enfermedades como la rabia y la rickettsiosis.

Las autoridades reiteraron la importancia de acercar este tipo de servicios a la población, al señalar que la prevención y el cuidado de los animales de compañía contribuyen directamente a proteger la salud de las familias y de la comunidad.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para participar activamente en estas campañas, mantener al día la atención preventiva de perros y gatos y fomentar la tenencia responsable, con el fin de reducir riesgos sanitarios y fortalecer la salud pública.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud de Coahuila reafirmó su compromiso de fortalecer la prevención en todos los municipios del estado mediante el trabajo coordinado con los ayuntamientos y las dependencias estatales, acercando servicios que impactan positivamente en el bienestar de la población.

Cabe señalar, también asistieron a dicho evento, el subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández; el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso González y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Carlos Jiménez Villarreal.