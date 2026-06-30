Localizan a 2 hombres sin signos vitales en Saltillo

SALTILLO, COAH.-Dos hombres fueron localizados sin vida la mañana de este martes en hechos distintos ocurridos en las colonias Fundadores y Nuevo Progreso, lo que movilizó a cuerpos de emergencia, policías municipales y personal de la Fiscalía General del Estado.

El primer caso fue reportado minutos antes de las 07:00 horas en el Parque Hundido "El Pozo", ubicado en la colonia Fundadores, cerca de la calle Fray Cristóbal Espinosa, donde vecinos alertaron al sistema de emergencias 911 sobre la presencia de una persona suspendida de un árbol.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el procesamiento de la escena.

Durante las diligencias fue localizada una identificación a nombre de Jesús "N", de 55 años, con domicilio en la colonia Virreyes.

Concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinará la causa de la muerte y se realizarán las gestiones para localizar a sus familiares y efectuar la entrega del cuerpo.

El segundo hecho ocurrió minutos antes de las 08:00 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Avanza y Nuevo Progreso, en la colonia Nuevo Progreso.

De acuerdo con el reporte, familiares de Juan "N", de 33 años, comenzaron a buscarlo y lo encontraron suspendido de una soga en una de las habitaciones de la vivienda. Posteriormente lo bajaron y lo colocaron sobre una cama, al tiempo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al hombre y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal resguardaron el inmueble hasta el arribo de personal de la Agencia de Investigación Criminal, cuyos agentes, junto con peritos de la Fiscalía General del Estado, realizaron el procesamiento de la escena, recabaron indicios e integraron la carpeta de investigación.

Al término de las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinará la causa del fallecimiento antes de su entrega a los familiares para los servicios funerarios correspondientes.