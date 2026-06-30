Pide defensa frenar linchamiento en redes

El abogado de Elías N y Damaris Méndez aseguró que las redes sociales han generado un ambiente de odio contra sus representados y pidió esperar a que el proceso penal concluya con base en las pruebas.

El abogado defensor de Elías N y Damaris Méndez, Ricardo Martínez Suárez, hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse llevar por las versiones que circulan en redes sociales y a permitir que el proceso judicial avance con base en pruebas, luego de que ambos se convirtieran en el centro de fuertes críticas tras el caso del bebé nacido en una ambulancia.

El litigante afirmó que, tras la audiencia inicial, la defensa cuenta con el plazo legal que establece el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales para reunir y ofrecer pruebas que sustenten su estrategia jurídica.

“Como defensa, el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos faculta para aportar y conseguir pruebas que permitan combatir la teoría del delito del Ministerio Público”, señaló.

Martínez Suárez insistió en que la investigación ya dejó claro que el recién nacido nunca fue arrojado a un contenedor de basura, versión que inicialmente conmocionó a la opinión pública.

“Queda totalmente establecido que ese bebé nunca fue arrojado a un contenedor. Esa fue una versión que hoy forma parte de la imputación por falsas declaraciones”, explicó.

El abogado sostuvo que, de acuerdo con los datos contenidos en la carpeta de investigación, fue el propio Elías quien recibió al bebé al momento del parto y posteriormente lo trasladó para recibir atención médica.

“Él fue quien lo recibió cuando nació y quien lo trasladó para que recibiera atención médica. El niño fue atendido de manera correcta y hoy se encuentra en mejores condiciones”, afirmó.

Respecto al proceso penal, precisó que actualmente el delito que enfrenta su representado corresponde a la presunta falsedad en declaraciones y adelantó que la defensa buscará demostrar que no existió esa conducta.

“Nuestro trabajo será acreditar, con pruebas, que no existió una declaración falsa”, comentó.

Denuncia amenazas

Martínez Suárez manifestó preocupación por el ambiente que, aseguró, se ha generado en redes sociales, donde incluso han circulado convocatorias para acudir al domicilio de la pareja.

“Desafortunadamente se está haciendo un mal uso de las redes sociales. Están convocando a la gente para ir a apedrear el domicilio y lastimar tanto a Damaris como a Elías”, denunció.

El abogado pidió a la población actuar con prudencia y evitar emitir juicios anticipados.

“Invito a todas las personas que usan las redes sociales a no dejarse llevar por comentarios que normalmente incitan al odio. La mayoría desconoce realmente qué contiene la carpeta de investigación”, expresó.

Añadió que ni la presión social ni las opiniones difundidas en internet determinarán el resultado del proceso.

“Un juez no se va a dejar llevar por los comentarios en redes sociales. Lo único que predomina en un procedimiento penal son las pruebas presentadas de manera técnica y jurídica”, concluyó.

La audiencia para definir la situación jurídica de Elías N continuará el próximo 2 de julio, fecha en la que la defensa presentará los datos de prueba con los que buscará desvirtuar la imputación formulada por el Ministerio Público.