MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Familias de esta comunidad celebraron el 28 aniversario de la Cabalgata Revolucionaria, una tradición que desde 1998 reúne a la comunidad para preservar sus raíces, fortalecer la identidad del mineral y fomentar la convivencia.

La alcaldesa del Pueblo Mágico de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, acompañó a los habitantes en esta celebración, donde reconoció el esfuerzo de quienes impulsaron dicha actividad y de las personas que, a lo largo de los años, han contribuido a mantenerla vigente.

La presidenta municipal destacó a los fundadores Marcos de la Cerda, Rolando Hernández, Ángel Turrubiáte y el profesor Rogelio Obregón Galarza, a quienes reconoció por iniciar una tradición que se ha consolidado entre las festividades representativas de Minas de Barroterán.

Asimismo, agradeció a la familia del ingeniero Ricardo Niño, a los patrocinadores, organizadores y participantes por su respaldo y colaboración para hacer posible esta edición de la cabalgata, que congregó a familias y amantes de las tradiciones vaqueras.

Jiménez Gutiérrez reiteró su compromiso de continuar impulsando las tradiciones de las comunidades de Múzquiz, al considerar que forman parte del patrimonio cultural, la historia y el orgullo de sus habitantes.

La celebración del 28 aniversario reafirmó el arraigo de la Cabalgata Revolucionaria, una fiesta que mantiene viva la identidad de Minas de Barroterán y el espíritu de sus habitantes.