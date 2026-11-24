Múzquiz reafirma tradiciones con la Cabalgata Revolucionaria de 28 años
La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones locales.
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MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Familias de esta comunidad celebraron el 28 aniversario de la Cabalgata Revolucionaria, una tradición que desde 1998 reúne a la comunidad para preservar sus raíces, fortalecer la identidad del mineral y fomentar la convivencia.
La alcaldesa del Pueblo Mágico de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, acompañó a los habitantes en esta celebración, donde reconoció el esfuerzo de quienes impulsaron dicha actividad y de las personas que, a lo largo de los años, han contribuido a mantenerla vigente.
La presidenta municipal destacó a los fundadores Marcos de la Cerda, Rolando Hernández, Ángel Turrubiáte y el profesor Rogelio Obregón Galarza, a quienes reconoció por iniciar una tradición que se ha consolidado entre las festividades representativas de Minas de Barroterán.
Asimismo, agradeció a la familia del ingeniero Ricardo Niño, a los patrocinadores, organizadores y participantes por su respaldo y colaboración para hacer posible esta edición de la cabalgata, que congregó a familias y amantes de las tradiciones vaqueras.
Jiménez Gutiérrez reiteró su compromiso de continuar impulsando las tradiciones de las comunidades de Múzquiz, al considerar que forman parte del patrimonio cultural, la historia y el orgullo de sus habitantes.
La celebración del 28 aniversario reafirmó el arraigo de la Cabalgata Revolucionaria, una fiesta que mantiene viva la identidad de Minas de Barroterán y el espíritu de sus habitantes.