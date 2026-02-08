Cabildo de Múzquiz aprueba acuerdos importantes para el 2026

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.– En sesión ordinaria de Cabildo celebrada este 06 de febrero de 2026 en el recinto oficial del Centro de Gobierno, el Honorable Ayuntamiento de Múzquiz, administración 2025–2027, aprobó por unanimidad los distintos puntos contemplados en el orden del día, reafirmando el compromiso de trabajar en unidad por el desarrollo del municipio.

La sesión fue encabezada por la Presidenta Municipal, C. Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, quien presentó importantes propuestas enfocadas en el fortalecimiento institucional, el impulso social y el bienestar de las familias muzquenses.

Entre los acuerdos aprobados por unanimidad destacan:

· El dictamen de la Comisión de Reglamentación respecto al Código de Ética para el Municipio de Múzquiz, fortaleciendo la transparencia y el desempeño responsable de la administración pública 2025–2027.

· Reformas y adecuaciones al Reglamento de Plazas, Parques, Jardines y Puestos Fijos, así como al Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento, con el objetivo de mejorar la organización y funcionamiento del gobierno municipal.

· El dictamen de la Comisión de Transporte y Vialidad relativo a la renuncia y recomendación para concesión en la modalidad de taxi, garantizando orden y legalidad en el servicio público de transporte.

· La autorización para realizar los trámites correspondientes que permitan obtener las escrituras públicas de tres inmuebles pertenecientes al municipio, destinados al servicio público de la comunidad.

· La implementación del programa "Beca Estudiantil 2026", que contempla apoyo para transporte a estudiantes, con el propósito de mitigar el rezago escolar por falta de recursos económicos.

· La puesta en marcha del programa "Empleo Temporal 2026", enfocado en combatir el desempleo, la pobreza y la marginación en las comunidades.

· La aprobación de lineamientos para la entrega de despensas a personas en situación vulnerable durante el año 2026, buscando mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Durante su intervención, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez destacó que cada uno de estos acuerdos representa acciones concretas para fortalecer el desarrollo social, económico e institucional del municipio.

Con la aprobación unánime de todos los puntos, el Cabildo de Múzquiz refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada y responsable en beneficio de las familias del municipio.