Realizan concurso del Becerro Gordo

SABINAS, COAH.- Con la participación de más de 70 ejemplares bovinos provenientes de diferentes municipios del estado de Coahuila, se inauguró el Concurso del Becerro Gordo, que forma parte del programa permanente de mejoramiento genético iniciado por la Asociación Ganadera Local de Sabinas.

En la inauguración estuvieron presentes invitados especiales, entre ellos el representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Secretario de Desarrollo Rural Jesús María Montemayor Garza, la directora general de Centros Comerciales Gutiérrez Aracely Gutiérrez Salinas, el presidente de la Asociación Ganadera Local de Sabinas Alejandro Gutiérrez Balderrama, así como a los jueces Juez Gary Parker y Sam Matthews.

En la primera parte del concurso, el jurado determina a los mejores ejemplares de acuerdo a su crecimiento, musculatura, peso entre otros factores en sus diferentes categorías. Posteriormente, en una segunda etapa que se realizará el próximo miércoles 10 de septiembre, después de ser sacrificados, se calificará la calidad de la carne en canal dentro de las instalaciones del rastro de la Asociación Ganadera Local.

En esta segunda etapa se destacarán a las canales que presenten la mejor calidad de carne de acuerdo al estándar de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) cuyo objetivo es proteger la salud pública, asegurando que los alimentos y otros productos de consumo sean seguros.

En el caso de la carne, el concurso del Becerro Gordo ha ofrecido excelentes resultados en la calidad de la carne, llegando a considerarse dentro de los estándares de Select y Choice, que genera el interés de restauranteros quienes participan en la subasta de las canales.