CAM 17 de San Juan de Sabinas recibe apoyo federal: 250 mil pesos para mejoras

NUEVA ROSITA, COAH.- La directora del Centro de Atención Múltiple (CAM) 17, maestra Areli González Cavazos, anunció que la institución educativa ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas volverá a formar parte del programa federal 'La Escuela es Nuestra'. Gracias a esta inclusión, el plantel recibirá un recurso de 250 mil pesos destinado a mejoras en su infraestructura y equipamiento.

'La comunidad escolar muestra su satisfacción por este nuevo apoyo, ya que es la quinta ocasión en que el CAM 17 se beneficia del programa' destacó la entrevistada, añadiendo que, en anteriores ediciones, los recursos permitieron la construcción de dos aulas, la adquisición de mobiliario nuevo como sillas y mesas, además de trabajos de enjarrado e impermeabilización de techos, lo que ha mejorado significativamente las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Con el financiamiento recién otorgado, se contempla la construcción de un aula adicional y la instalación de una cisterna. Esta última será fundamental para poner en marcha el taller de lavandería, un espacio diseñado para que los jóvenes de mayor edad desarrollen habilidades prácticas que les permitan alcanzar mayor autonomía y prepararse para integrarse al ámbito laboral.

La directora González Cavazos destacó que el objetivo principal del CAM 17 es brindar a los estudiantes herramientas que fortalezcan su formación integral. Subrayó que cada mejora en la infraestructura representa un paso hacia la inclusión y el desarrollo de competencias que favorecen la independencia de los alumnos en su vida cotidiana.

La docente, agradeció el respaldo de las autoridades y reiteró el compromiso de los padres de familia, de aprovechar al máximo los recursos recibidos.

Con este nuevo proyecto, el CAM 17 reafirma su papel como una institución que impulsa la educación especial y contribuye al bienestar de niñas, niños y jóvenes en San Juan de Sabinas.