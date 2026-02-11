Luz Elena Morales Núñez insta a partidos a postular perfiles íntegros

SALTILLO, COAH.- Los partidos políticos deben asumir la responsabilidad de postular perfiles con un modo honesto de vida y libres de vínculos con la delincuencia organizada, señaló Luz Elena Morales Núñez, al advertir sobre los riesgos de no cuidar la selección de candidaturas.

La Presidenta de la Junta Local del Congreso del Estado coincidió con el llamado del gobernador Manolo Jiménez Salinas respecto a la importancia de revisar cuidadosamente los perfiles, a fin de evitar que personas con nexos criminales o con problemáticas que puedan afectar el ejercicio del cargo lleguen a posiciones de poder.

Luz Elena Morales y la responsabilidad de los partidos

Morales Núñez consideró que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como los organismos públicos locales electorales deben fortalecer los mecanismos de revisión y establecer candados más rigurosos al momento de registrar candidaturas.

Recordó que actualmente existen requisitos como la declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses, conocidos como el esquema "tres de tres", ampliado posteriormente a "cinco de cinco", además de la presentación de carta de no antecedentes penales y la aplicación de un examen antidoping.

Sin embargo, subrayó que más allá de los requisitos formales, corresponde a los partidos garantizar que sus postulaciones no incluyan personas vinculadas al narcotráfico, ya que cuando estos perfiles acceden al poder pueden afectar el funcionamiento de las instituciones de seguridad, situación que, dijo, se ha observado en diversos municipios del país.

Propuestas de reforma electoral

En cuanto a la posibilidad de impulsar reformas a la legislación electoral para endurecer los filtros, la legisladora explicó que por los tiempos del proceso no sería viable que tuvieran efecto en la próxima elección.

Sobre la propuesta de incluir requisitos relacionados con la salud mental, indicó que sería necesario analizar su viabilidad constitucional, debido a que deben respetarse los derechos humanos y los criterios establecidos en la Carta Magna, que incluso no contemplan la exigencia de un nivel académico específico para contender por un cargo de elección popular.