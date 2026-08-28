Múzquiz: cámaras de seguridad en plaza Hidalgo para las Fiestas de Santa Rosa

MÚZQUIZ, Coah.- El ingeniero Gerardo Lira, director de Imagen Urbana en el municipio de Múzquiz, informó sobre la instalación de cámaras de seguridad en el principal cuadro del Pueblo Mágico.

Detalló que se trata de cuatro cámaras de circuito cerrado cuya colocación ya inició en la plaza principal. El proyecto se realiza por encomienda de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

Precisó que los equipos estarán ubicados en la plaza Hidalgo, en el bulevar Múzquiz-Palaú, en la calle Morelos a espaldas de la tienda departamental Soriana, puntos que aún se terminan de definir y que fueron seleccionados por su alta afluencia.

Explicó que la instalación se ejecuta previo a las Fiestas de Santa Rosa de Lima y tiene como objetivo principal brindar mayor seguridad a las familias, además de atender reportes en zonas donde se acumula basura y se registra mayor movimiento vehicular, además de prevenir los robos.

Señaló que las cámaras serán de gran utilidad para documentar cualquier suceso o detalle que ocurra en la vía pública y apoyar en las labores de vigilancia del municipio.

Afirmó que estos puntos estratégicos permitirán contar con evidencia oportuna y reforzar la prevención, en beneficio de habitantes y visitantes del centro histórico.