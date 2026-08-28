Óscar Ríos Ramírez impulsa limpieza en escuelas de San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- El ayuntamiento de San Juan de Sabinas apoya en las labores de limpieza en las instalaciones de instituciones educativas, con el objetivo de que los planteles se encuentren en condiciones adecuadas para el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

El alcalde Óscar Ríos Ramírez informó que estos trabajos se realizan en la mayoría de los planteles de preescolar, primaria y secundaria del municipio, como parte de las acciones previas al regreso a clases.

Entre las instituciones atendidas se encuentra la secundaria "Carlos Miwa Valdés", de Nueva Rosita, donde se realizaron labores de limpieza para dejar sus espacios preparados para recibir a estudiantes y personal educativo.

"Seguimos con la limpieza en cada uno de los edificios escolares, reafirmando el apoyo a la educación" expresó el alcalde, al destacar la continuidad de los trabajos hechos hasta el momento.

Ríos Ramírez señaló que estas acciones forman parte del compromiso de su administración con el mejoramiento de las condiciones de las escuelas y el fortalecimiento de la educación.

"Vamos por más escuelas dignas para todos", afirmó el presidente municipal, al señalar que los trabajos continuarán previo al arranque del nuevo ciclo escolar.