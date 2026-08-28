Coahuila busca diversificar su economía con gas shale y semiconductores

SALTILLO, Coah.- La estrategia económica de Coahuila contempla incorporar al gas shale y la industria de semiconductores como nuevos polos de desarrollo, con la intención de reducir la dependencia de los sectores tradicionales y ampliar las oportunidades de inversión y empleo.

Luis Olivares, secretario de Economía, explicó que ambos proyectos implican retos técnicos y requieren procesos de largo alcance, pero representan alternativas con capacidad para generar actividad económica en la entidad.

En materia energética, señaló que el aprovechamiento del gas shale está ligado en gran medida a las decisiones que adopte el gobierno federal, que ya definió una ruta para impulsar este sector.

"Dependemos mucho del Gobierno Federal, quien ya marcó una pauta que sí dará, pero estamos esperando también seguir trabajando con ellos para que las condiciones puedan generar que se dé en un corto plazo y podamos ver resultados pronto", señaló.

Olivares consideró que avanzar en esta industria permitiría aprovechar de mejor manera el potencial energético de Coahuila y abrir espacios para nuevas inversiones relacionadas con el sector.

En cuanto a los semiconductores, indicó que el estado ya comienza a establecer una hoja de ruta, después de los estudios y acercamientos realizados con la Universidad de Arizona y de la participación del gobierno federal en iniciativas vinculadas con esta industria.

El secretario consideró favorable que diferentes instituciones trabajen de manera coordinada en el desarrollo de este sector, al estimar que Coahuila debe comenzar desde ahora a construir las condiciones que le permitan competir por inversiones en los próximos años.

"Son las industrias que tenemos que apostarle el día de hoy, para que en un futuro sean las que nos den una posición como la automotriz", afirmó.

Como parte de esta estrategia, se contempla la realización de foros regionales sobre semiconductores, en los que participarán especialistas, académicos y representantes de escuelas técnicas.

Estos encuentros permitirán avanzar en la preparación del capital humano y de las condiciones necesarias para atraer compañías relacionadas con la fabricación y desarrollo de componentes electrónicos.

Olivares destacó que Saltillo tendrá un papel relevante dentro de esta visión, debido a la infraestructura con la que cuenta, su trayectoria industrial y la disponibilidad de personal capacitado.

El funcionario sostuvo que el gas shale y los semiconductores son considerados proyectos estratégicos dentro de una perspectiva de largo plazo, encaminada a sumar nuevas actividades productivas y mantener a Coahuila como un destino competitivo para la inversión nacional y extranjera.