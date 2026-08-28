Múzquiz: entrega de útiles escolares a trabajadores municipales

Múzquiz, Coah.– Como parte de las acciones de apoyo a las familias de las y los trabajadores municipales durante este regreso a clases, el gobierno municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, realizó la entrega de paquetes de útiles escolares al Sindicato de Trabajadores del Municipio de Múzquiz.

La entrega se llevó a cabo en la Sala de Cabildo, donde se contó con la presencia de la secretaria general del sindicato, Claudia Llanos, así como integrantes de la organización sindical y las familias beneficiarias.

Con esta acción, el gobierno municipal da cumplimiento a uno más de los compromisos establecidos mediante los acuerdos de trabajo con el sindicato, refrendando la disposición de continuar generando apoyos que contribuyan al bienestar de las y los trabajadores del ayuntamiento y sus familias.

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez destacó la importancia de respaldar a quienes diariamente forman parte del equipo que trabaja por el desarrollo y bienestar de Múzquiz, especialmente en una temporada tan importante para las familias como es el regreso a clases.

Con acciones que generan bienestar y fortalecen a las familias, el gobierno municipal de Múzquiz continúa trabajando por sus trabajadores y por un mejor municipio.