IMMUS Saltillo instalará módulos de credencialización para estudiantes

SALTILLO, COAH.- El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) prepara la instalación de módulos temporales de credencialización para estudiantes con el fin de agilizar el acceso a la tarifa preferencial del transporte público durante el próximo regreso a clases.

El director del organismo, Víctor de la Rosa, informó que la lista definitiva de sedes aún no está concluida; sin embargo, prevé replicar el esquema aplicado en ciclos escolares anteriores mediante módulos en biblioparques y centros comunitarios, además de mantener la atención permanente en las oficinas del instituto, ubicadas frente al Colegio de México, sobre el bulevar Presidente Cárdenas. "Lo que normalmente hacemos en estos arranques de ciclo es habilitar algunos de los centros que están en biblioparques y centros comunitarios que ya tenemos muy identificados. No tenemos aún definida la lista, pero es evidente que vamos a hacer algo parecido", señaló.

El funcionario agregó que durante el año la demanda de trámites ha disminuido, lo que, dijo, refleja que la mayoría de los estudiantes mantiene actualizada su credencial de transporte. Recordó que el año pasado el IMMUS contó con apoyo de personal del Municipio para realizar jornadas de credencialización directamente en escuelas y centros educativos, estrategia que podría repetirse en el próximo regreso a clases. "Eso ayuda un poco más al tema. En cuanto tengamos lista la logística, se dará a conocer a través de Comunicación Social", indicó.

Actualmente, el IMMUS estima que existen alrededor de 90 mil credenciales estudiantiles registradas; no obstante, esa cifra incluye renovaciones y reposiciones por extravío. El número de estudiantes que utiliza de manera activa y constante el beneficio ronda las 13 mil credenciales. De la Rosa explicó que el crecimiento anual de nuevos beneficiarios es moderado, con un estimado de entre mil y 2 mil 500 nuevas credenciales por ciclo escolar. La mayoría de los trámites corresponde a renovaciones por vencimiento. Precisó que para renovar la credencial únicamente es necesario presentar un documento que acredite la inscripción vigente del estudiante, como una constancia o un documento oficial emitido por la institución educativa.

Finalmente, reiteró que el objetivo del instituto no es únicamente expedir credenciales, sino procurar que sean utilizadas de manera constante mediante recargas y validaciones en las unidades del transporte público.