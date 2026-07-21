Francisco Martínez advierte sobre golpes de calor en Saltillo: recomendaciones

SALTILLO, COAH.- Ante el incremento de las temperaturas asociado a la canícula, el director de Protección Civil de Saltillo, Francisco Martínez Ávalos, exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas para evitar golpes de calor y confirmó que, hasta el momento, no se han registrado casos de este padecimiento en el municipio.

El funcionario llamó a mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición al sol durante las horas de mayor calor y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

Martínez Ávalos recomendó consumir agua natural, agua mineral, sueros orales u otras bebidas hidratantes, además de utilizar ropa de colores claros para reducir la absorción de la radiación solar.

También sugirió evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor temperatura, especialmente alrededor de las 15:00 horas, cuando el calor alcanza sus niveles más elevados. Explicó que los cambios bruscos de temperatura, como pasar de un vehículo o una oficina con aire acondicionado al exterior, pueden favorecer la aparición de un golpe de calor. "El golpe de calor puede manifestarse con mareos, dolor de cabeza, náuseas e incluso desmayos, por lo que es importante evitar estos cambios repentinos de temperatura", señaló.

Para reducir el impacto del llamado "salto térmico", recomendó apagar gradualmente el aire acondicionado del vehículo, abrir poco a poco las ventanas antes de descender y permitir que el organismo se adapte de manera progresiva a la temperatura exterior.

Respecto a la canícula, explicó que comúnmente se identifica como un periodo de varios días consecutivos con escasas o nulas lluvias y altas temperaturas durante la temporada de precipitaciones, aunque precisó que no existe una definición científica única sobre su duración. Indicó que las condiciones meteorológicas actuales presentan baja probabilidad de lluvia, por lo que consideró que Saltillo atraviesa un periodo con características propias de la canícula.

Asimismo, exhortó a la población a consultar los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y otras aplicaciones confiables para conocer las condiciones del tiempo, además de verificar que la información difundida en redes sociales provenga de fuentes oficiales o con credibilidad.

Finalmente, reiteró el llamado a mantener las medidas preventivas mientras persistan las altas temperaturas.