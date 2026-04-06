Crece inconformidad en Allende por hundimientos en calles

Allende, Coahuila. — La inconformidad ciudadana va en aumento tras evidenciarse un nuevo hundimiento en calles del municipio, donde, lejos de una solución efectiva, han sido los propios habitantes quienes han tenido que improvisar señalización para evitar accidentes.

Problemas de infraestructura vial en Allende

Vecinos señalaron que este problema no es aislado, sino resultado de trabajos mal ejecutados en la infraestructura vial, donde las "soluciones" aplicadas, como rellenar con tierra o levantar bordos, han sido insuficientes y temporales, permitiendo que el daño continúe avanzando con cada lluvia.

Inconformidad ciudadana por hundimiento en Allende

Las imágenes difundidas por la ciudadanía contradicen cualquier discurso oficial y dejan al descubierto una realidad preocupante: calles deterioradas, riesgos constantes y una falta de respuesta adecuada ante una problemática que afecta directamente a quienes transitan a diario.

Habitantes cuestionaron la pasividad de las autoridades ante una situación que consideran urgente, advirtiendo que no se trata solo de una mala obra, sino de un problema que pone en riesgo la seguridad de la población y que, hasta ahora, sigue sin una solución de fondo.