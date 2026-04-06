Laura Jiménez impulsa bacheo y mantenimiento en Múzquiz

Gobierno Municipal de Múzquiz continúa con la campaña permanente de bacheo

Múzquiz, Coahuila.– El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa fortaleciendo la campaña permanente de bacheo y mantenimiento urbano en distintos sectores del municipio, mediante el trabajo coordinado de tres cuadrillas.

Como parte de estas acciones, se realizaron labores de cerramiento por reparación de fuga en la calle Zaragoza, entre Francisco Murguía y Abelardo Menchaca. Posteriormente, los trabajos se trasladaron a la calle Socorro con calle Mina, donde también se atendió una fuga.

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De igual manera, se efectuó cerramiento en la calle Trinidad Rodríguez para la instalación de un contrato de toma de agua, en coordinación con Obras Públicas.

Las cuadrillas continuaron con trabajos de cerramiento de baches en el Centro de Gobierno, para después trasladarse a la carretera Múzquiz–Boquillas, a la altura de la rotonda de entrada al municipio, donde se realizaron acciones de rehabilitación vial.

Asimismo, se dio continuidad a la reparación de baches en el bulevar Niños Héroes, atendiendo una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir mejorando la infraestructura urbana y brindar calles más seguras y funcionales para todas y todos los ciudadanos.