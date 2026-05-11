David N resulta herido tras chocar su camioneta en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con golpes y heridas en una de las extremidades superiores terminó un ciudadano al impactar su camioneta contra un poste sobre la calle Juárez, entre Cruz Maltos y Trinidad Rodríguez, en el Municipio de Múzquiz.

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal al mando del director Lic. José Ponce Sánchez, tomaron conocimiento de los hechos.

David N, de 58 años de edad y con domicilio en calle Patricio H. Ruiz, conducía una camioneta Pickup color rojo, marca Ford Lobo, modelo 2008 y placas de circulación FB-9767-B.

Según su declaración a los oficiales, al circular por la calle Juárez se distrajo con su teléfono celular y perdió el control del volante, impactándose de manera frontal contra un poste de madera de Teléfonos de México.

El ciudadano resultó con dos pequeñas lesiones en el brazo izquierdo y fue auxiliado en el lugar por paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana. Durante la revisión, los socorristas detectaron que el conductor despedía un fuerte olor a alcohol.

Tras recibir atención médica preliminar, David N fue detenido por elementos de seguridad y turnado a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común. La autoridad determinará su situación legal y el deslinde de responsabilidades correspondiente.

Los elementos policiacos reiteraron el llamado a evitar el uso del teléfono celular al conducir y, a no manejar bajo los efectos del alcohol, con el fin de prevenir accidentes que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos y sus bienes.