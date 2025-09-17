Llamado a la Vacunación contra Influenza, COVID-19 y VPH en Coahuila

JUÁREZ, COAH.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria #3 en la región carbonífera, Carlos Jiménez Villareal, hizo un llamado a la población para que se vacune contra enfermedades como la influenza, el COVID-19 y el Virus del Papiloma Humano (VPH). Jiménez Villareal destacó que la temporada de cambios climáticos es propicia para el aumento de casos de gripe y otras enfermedades respiratorias.

El funcionario sanitario informó que se están llevando a cabo campañas de vacunación en la región, enfocadas en niños de quinto y sexto grado de primaria hasta los 16 años para prevenir el VPH, así como en completar los esquemas básicos de vacunación, incluyendo la vacuna contra el COVID-19. Jiménez Villareal enfatizó la importancia de no automedicarse ni autodiagnosticarse, y recomendó a la población acudir a los centros de salud para recibir atención médica y vacunación.

Jiménez Villareal también destacó que los centros de salud en la región cuentan con más del 85% de abastecimiento de medicamentos, lo que garantiza la atención adecuada a los pacientes. El funcionario hizo un llamado a la población para que se sume a las campañas de vacunación y complete sus esquemas de vacunación, con el objetivo de mantener una región más sana y saludable.

La Jurisdicción Sanitaria #3 trabaja en coordinación con los servicios educativos y los centros de salud para garantizar la aplicación de vacunas y la atención médica a la población. La campaña de vacunación es parte de los esfuerzos del gobierno estatal para proteger la salud de los habitantes de la región carbonífera.