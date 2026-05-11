Ejidatarios y ganaderos de Múzquiz reciben capacitación sobre Gusano Barrenador

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ejidatarios y ganaderos del Pueblo Mágico de Múzquiz recibieron capacitación sobre la prevención del Gusano Barrenador de Ganado en las instalaciones del auditorio de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz.

Esta actividad que ya se realizó también en el Municipio de San Juan de Sabinas, busca reforzar las medidas de vigilancia y control ante el riesgo de propagación de la plaga en la Carbonífera.

Leonel Gómez Camacho, integrante de la Unión de Ejidos, dio a conocer lo anterior y destacó que, en estos momentos, ya procedieron a realizar la revisión de todo el ganado que se tiene en corrales para evitar la presencia de larvas en los bovinos. Señaló que la detección temprana es clave para evitar brotes mayores.

Añadió que, de momento, no se han presentado moscas positivas ni larvas en el ganado que corresponde a los ejidos. Por ello, invitó a los compañeros productores a mantenerse alerta y aplicar las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias.

Entre las acciones sugeridas, pidió revisar las vacas cuando nacen los becerros, así como los fierros de herrar y los sitios donde se descornan los animales, a fin de curar las heridas de inmediato. Estas prácticas evitan que la mosca deposite sus huevecillos y se genere la infestación.

Gómez Camacho subrayó que, en caso de detectar alguna situación de gusano, se debe reportar de inmediato para que actúen las brigadas de la Secretaría de Desarrollo Rural. La colaboración entre productores y autoridades, dijo, es fundamental para mantener el estatus sanitario del hato ganadero de Múzquiz.